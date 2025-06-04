На субсидированные туры для школьников уже поступило почти 400 заявок

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» будут организованы двухдневные туры для 2500 учащихся 5-9 классов. Участниками программы станут школьники, которые отличились в учёбе, науке, культуре, спорте и общественной деятельности.



На реализацию проекта выделено 15 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 29 июня через Социальный портал Чувашской Республики.



Минэкономразвития Чувашии.