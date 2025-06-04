В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» будут организованы двухдневные туры для 2500 учащихся 5-9 классов. Участниками программы станут школьники, которые отличились в учёбе, науке, культуре, спорте и общественной деятельности.
На реализацию проекта выделено 15 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 29 июня через Социальный портал Чувашской Республики.
Минэкономразвития Чувашии.
На субсидированные туры для школьников уже поступило почти 400 заявок
В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» будут организованы двухдневные туры для 2500 учащихся 5-9 классов. Участниками программы станут школьники, которые отличились в учёбе, науке, культуре, спорте и общественной деятельности.