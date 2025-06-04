В 2025 году Чувашия экспортировала в Китай 1,3 тысячи тонн куриных лапок

В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», являющегося частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт», Чувашия продолжает наращивать объемы экспорта.

За первый квартал 2025 года регион экспортировал 1,3 тыс. тонн куриных лапок в Китайскую Народную Республику. Ключевым поставщиком выступает ООО «Мега Юрма», известный производитель и переработчик продукции птицеводства.

По данным ФГБУ «Агроэкспорт», Китай увеличил импорт куриных лапок из Российской Федерации на 40%.

Согласно информации Главного таможенного управления КНР, в первом квартале 2025 года объем закупок замороженных куриных лапок в России составил около 25,2 тыс. тонн на сумму 77,2 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, импорт увеличился на 40% в количественном выражении и на 31% в стоимости.

Россия уверенно входит в тройку лидеров среди экспортеров куриных лапок (25,2 тыс. тонн), уступая лишь Бразилии (42,8 тыс. тонны), и опережая Таиланд (15,7 тыс. тонн).

Минсельхоз Чувашии.



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