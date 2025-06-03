Что нужно сделать на участке, чтобы владельца не оштрафовали

Построить частный дом на своем участке нужно будет в течение семи лет. Иначе землю могут посчитать неиспользуемой. Правительство утвердило критерии, по которым власти будут отличать заброшенные участки от освоенных.

Признаком того, что земля не используется, будет считаться захламление или загрязнение отходами более половины участка в течение года.

Садовые, огородные и приусадебные участки не должны быть заросшими сорняками. Такие участки будут считаться неиспользуемыми, если более половины их площади в течение года остается покрытой сорными растениями высотой более метра, а также деревьями и кустарниками, которые не являются предметами благоустройства и озеленения.

Для участков, предназначенных для строительства, таким признаком будет отсутствие построенного и оформленного здания, сооружения в течение пяти лет. При этом установлены случаи, когда такой срок может быть иным — например, если он указан в разрешении на строительство или решении о комплексном развитии территории.

Для участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, введен аналогичный признак неиспользования. При этом срок для строительства индивидуального жилого дома и регистрации права на него увеличен до 7 лет.

Если на земле уже построены здание либо сооружение, то необходимо содержать их в надлежащем состоянии, не допускать разрушения крыши, стен, выпадения окон или стекол из окон. Иначе это опять же посчитают доказательством неиспользования участка.

Постановление правительства вступает в силу с сентября нынешнего года.

По закону владельцы земли, которую невозможно использовать сразу после приобретения, должны приступить к ее использованию после проведения мероприятий по освоению. С марта нынешнего года вступил в силу закон о том, что на освоение участков (расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков) отводится три года. Этот срок отсчитывается с момента возникновения прав на землю, а по тем участкам, которые давно уже в собственности, — с 1 марта 2025 года (когда вступили в силу поправки в законодательство).

Ранее правительство утвердило перечень конкретных мероприятий, которые необходимо провести для освоения участка. Это может быть, в зависимости от ситуации, освобождение земли от сорняков, деревьев и кустарников, мусора. К таким работам относится осушение или увлажнение участка, рекультивация земель, разработка и укрепление грунта, устройство насыпей, снятие и хранение плодородного слоя почвы.

Однако владельца земли смогут оштрафовать, если даже через три года, отведенных на освоение участка, собственник не начал использовать его по назначению. Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф за это в 1-1,5% кадастровой стоимости участка (но не менее 20 тыс. руб.) или в 20-50 тыс. руб., если кадастровая стоимость не определена.

По информации сайта rg.ru.

Фото: РИА Новости