Новый закон усилит защиту россиян от мошенников

С 1 июня вступил в силу закон, направленный на борьбу с мошенническими схемами и защиту персональных данных граждан.

Ряд положений уже вступил в силу, а другие меры, такие как запрет на международные звонки и спам-обзвоны, будут введены в августе и сентябре. В числе уже работающих механизмов защиты — запрет на использование мессенджеров для общения сотрудников госорганов, банков и операторов связи с клиентами, задержка отправки кодов доступа к «Госуслугам» во время телефонного разговора и ограничение передачи SIM-карт только близким родственникам. Правительство готовит второй пакет инициатив, включающий не только технические и информационные меры, но и ужесточение уголовной и административной ответственности для мошенников. Защита граждан остается одним из ключевых направлений национального проекта «Экономика данных».

Минцифры Чувашии.