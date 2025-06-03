На портале «Госуслуги» ИТ-специалисты смогут бесплатно получить сертификаты от Минцифры

С 31 мая на портале «Госуслуги» стартовала работа новой платформы для добровольного подтверждения ИТ-компетенций. Специалисты по цифровым технологиям могут бесплатно пройти профессиональное тестирование, оператором которого выступает сервис hh.ru. По итогам успешно выполненных заданий участникам выдается сертификат Минцифры России, действующий в течение года.

Для соискателей приготовлено 17 специализированных тестов — от Python, Java и SQL до других востребованных языков и технологий. Пройти выбранный экзамен можно раз в месяц онлайн и бесплатно, а испытать себя разрешается сразу по нескольким направлениям. До конца текущего года количество тестов увеличат до 21.

Успешные участники получат специальные значки в своем резюме на hh.ru, что увеличит шансы на трудоустройство в ведущих компаниях цифрового сектора. Механизмы антифрода и ротация заданий делают систему максимально прозрачной.

Проект реализован в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Подробности и возможность прохождения тестирования доступны на сайте «Госуслуг».

Минцифры Чувашии.