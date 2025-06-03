Как будем уступать дорогу машинам с мигалками?

Минтранс опубликовал для обсуждения проект изменений в Правила дорожного движения, уточняющий действия водителей при пропуске автомобилей со спецсигналами — скорой помощи, пожарных, полиции и других служб. Кроме того, в ПДД впервые предложили внести определение детского удерживающего устройства.

Машинам с проблесковым маячком и включенными спецсигналами надо уступать дорогу. Но есть серьезные условия: водители машин со спецсигналами должны убедиться в том, что их пропускают.

Однако возникали некоторые непонятки. Например, в ПДД прописано, что при приближении такого автомобиля водитель не должен совершать маневр, то есть перестраиваться в другую полосу. Все это прописано в Правилах. Кроме того, там указанно, что водитель должен не менять скорость и направление движения. Да и даже остановиться у него не получится, поскольку скорость он изменять не может. Это называется уступить дорогу сейчас. Поэтому Минтранс внес свои поправки, уточняющие ПДД: кто, кому должен уступать и в каких случаях.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, в стране ежегодно фиксируется более 100 тысяч случаев непредоставления преимущественного проезда спецтранспорту. Из них около 60% приходится на машины скорой помощи, 30% — на пожарные и 10% — на полицейские автомобили. Более всего таких случаев происходит в Москве и Подмосковье. Из-за игнорирования некоторыми водителями требования уступить дорогу задержка прибытия скорой помощи может составить 5-10 минут, а пожарных — 7-15 минут.

Сейчас, согласно ПДД, водитель обязан уступить дорогу спецтранспорту. При этом разъяснений, как именно и в каком случае он должен это сделать, нет. В Минтрансе полагают, что из-за отсутствия точных указаний могут возникать опасные и спорные ситуации на дороге. Новые нормы направлены на исключение необоснованного непропуска спецтранспорта и на недопущение излишних претензий к водителям.

В проекте изменений водителям предписано уступить дорогу или освободить полосу (ряд) проезжей части, если к ним приближается спецавтомобиль, и принять для этого все необходимые меры: перестроиться на соседнюю полосу, в соседний ряд или съехать на обочину.

Водителям запрещается выполнять опережение автомобиля с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом и сопровождаемое им транспортное средство, «двигаться в непосредственной близости от них по соседним полосам (рядам) движения с их скоростью движения, создавать помехи, препятствовать их организованному движению».

Напомним, что обгон — это выезд на встречную полосу. А опережение — это когда вы двигаетесь по своей полосе.

Предложенные поправки также касаются безопасности детей в автомобилях. Там указано, что под детской удерживающей системой (устройством) следует понимать конструкцию, предназначенную для перевозки ребенка в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда жизни и здоровью. Из этого определения исключаются «лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы».

В ведомстве также напомнили, что требования к детским удерживающим системам определены Правилами ООН № 44. Кроме того, Минпромторг разработал проект изменений в техрегламент, в том числе предусматривающий установление требований в отношении детских удерживающих систем.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Иточник: rg.ru