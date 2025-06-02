Чувашию в финале Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» представят два участника

В финал Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли 300 сильнейших участников, в их числе два жителя Чувашской Республики. Финалистам предстоит защитить свои проекты перед экспертным жюри.

Всего на конкурс «Моя страна – моя Россия» подали заявки 74 369 человек из всех регионов России. В 2025 году конкурс проходит в 14 номинациях, охватывающих все сферы социально-экономического развития страны.

Работы конкурсантов оценивали три тысячи квалифицированных экспертов, прошедших строгий отбор и специальную подготовку. Один проект проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорной оценки назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено оценивать работы участников из своего региона.

От Чувашской Республики прошли два участника:

Екатерина Захарова , ученица МАОУ «Гимназия №5» города Чебоксары, представила проект «Казанский обвод в Чувашии» в номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа». Проект направлен на воссоздание части Казанского оборонительного рубежа — исторического объекта Великой Отечественной войны на территории Чувашской Республики. В рамках проекта проводится детальное историческое исследование, подготовка и реконструкция окопов, блиндажей и огневых точек с использованием материалов, близких к историческим аналогам. Создается атмосфера военного быта с армейскими палатками и полевой кухней для образовательных и патриотических целей. Реализация проекта способствует сохранению памяти о тружениках тыла и героизме защитников, а также помогает молодёжи лучше понять условия службы в армии и развить чувство гражданственности.

, ученица МАОУ «Гимназия №5» города Чебоксары, представила проект «Казанский обвод в Чувашии» в номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа». Проект направлен на воссоздание части Казанского оборонительного рубежа — исторического объекта Великой Отечественной войны на территории Чувашской Республики. В рамках проекта проводится детальное историческое исследование, подготовка и реконструкция окопов, блиндажей и огневых точек с использованием материалов, близких к историческим аналогам. Создается атмосфера военного быта с армейскими палатками и полевой кухней для образовательных и патриотических целей. Реализация проекта способствует сохранению памяти о тружениках тыла и героизме защитников, а также помогает молодёжи лучше понять условия службы в армии и развить чувство гражданственности. Александра Осадчая, ученица МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей имени Героя Советского Союза Кузнецова М.М.», представила проект «Кадетская медиастудия «Жить здорово»» в номинации «Мое здоровье». Проект направлен на формирование мотивации к здоровому образу жизни и профилактику никотиновой зависимости среди подростков посредством создания медиаконтента. На базе кадетского лицея создается дополнительное медиапространство, где сами школьники вовлечены в разработку роликов и материалов, способствующих снижению интереса к курению и вейпингу. Уникальность проекта заключается в использовании современных технологий и активном участии подростков в просветительской деятельности.

В рамках защиты каждому финалисту предстоит за пять минут презентовать суть, актуальность и практическую значимость своего проекта. После выступления участников ждут вопросы от экспертов, где важно не только показать глубину проработки идеи, но и гибкость мышления.

Посмотреть запись проведения дистанционной защиты можно будет в официальном сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия» ВКонтакте. Помимо конкурсной поддержки, в этом сезоне финалисты конкурса «Моя страна – моя Россия» смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодёжи. Таким образом, авторы лучших проектов, отобранных экспертами, получат шанс на дополнительное финансирование для реализации своих инициатив.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.