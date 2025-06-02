Продавцы, заберите документы после сделки!

После продажи квартиры, дома или другой недвижимости бывшие собственники не спешат забирать документы из МФЦ. Некоторые считают, что, раз они уже не владеют проданным

объектом, выписка из ЕГРН им не нужна, да и договор купли-продажи тоже. Однако продавцам документы могут понадобиться в нескольких случаях, например, для оформления налогового вычета, для предоставления в суд (в случае оспаривания сделки) или в ресурсоснабжающие организации.

Про ресурсоснабжающие организации стоит поговорить подробнее. При смене собственника недвижимости новый владелец должен перезаключить договоры на обслуживание на свое имя, но зачастую никто никуда не ходит. Квитанции продолжают приходить на имя прежнего владельца. Вроде бы ничего страшного, но вот если новый собственник не оплачивает коммунальные услуги, то долги могут списать со старого владельца.



Такая неприятная ситуация произошла в Новочебоксарске. У женщины списали долг в размере 23 тысяч за квартиру, которую она продала 2 года назад. Пришлось в судебном порядке доказывать, что она не являлась собственником квартиры в период образования долга и списание было неправомерным. Деньги удалось вернуть, но нервы ей потрепали изрядно.



Такой проблемы можно было бы избежать, если бы она сразу же обратилась к коммунальщикам с заявлением о закрытии лицевых счетов и предоставила выписку из ЕГРН, которую выдают после сделки. В этом документе указаны данные нового владельца и все счета были бы сразу же переоформлены на нового собственника.



Обратите внимание, что спустя время итоговую выписку из ЕГРН продавец не сможет заказать самостоятельно. Поэтому Росреестр настоятельно рекомендует забирать все документы из МФЦ после сделок. Неполученные документы хранятся в МФЦ 45 дней, потом их передают в архив ППК «Роскадастр» для временного хранения.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.