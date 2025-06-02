В сфере ЖКХ выявлено более 2 тысяч нарушений

Одной из наиболее проблемных по традиции остается сфера жилищно-коммунального хозяйства, обращения по данной теме — в числе наиболее распространенных, поступающих в прокуратуру Чувашии.

Всего за 4 месяца текущего года выявлено более 2 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ, в целях устранения которых на противоречащие закону правовые акты принесено 35 протестов, в суды направлено 14 исковых заявлений, внесено 657 представлений, к административной ответственности привлечено 136 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 6 уголовных дел. Так, прокурорские проверки привели к возбуждению 5 уголовных дел по ч. 1 ст. 327 УК РФ по фактам подделки протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.



Принятыми мерами реагирования восстановлены права более 8,3 тыс. граждан на предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Например, Алатырская межрайонная прокуратура по обращениям граждан провела проверку правильности начисления коммунальных платежей за отопление. Установлено, что ресурсоснабжающая организация ГУП «Чувашгаз» не принимала во внимание показания общедомовых приборов учета, что приводило к существенному завышению при начислении коммунальных платежей жильцам нескольких многоквартирных домов в Алатыре. В адрес организации внесено представление с требованием произвести перерасчет платы за отопление, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством тарифов на услуги). После прокурорского реагирования жильцам произведен перерасчет на общую сумму более 1,3 млн рублей.

Прокуратура Чувашии.