Субсидии на создание и оборудование рабочих мест для инвалидов

В 2025 году одним из важных направлений социальной политики стала государственная поддержка

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях возмещения части расходов работодателей на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов I и II групп,

ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность.

Приказом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от 29.12.2024 г. № 2712 «Об утверждении Решения о порядке предоставления субсидий в целях создания (оборудования) рабочих мест для трудоустройства инвалидов» предусмотрено предоставление субсидии на частичное возмещение работодателю расходов при организации одного рабочего места для трудоустройства инвалида в размере до 200 тыс. рублей. Средства предназначены для частичного возмещения расходов на приобретение оборудования для оснащения специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов (в т.ч. основного и вспомогательного оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели, средств для создания благоприятных условий для работы инвалида по профилю основного заболевания в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида), на монтаж и установку приобретенного оборудования для оснащения специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов по месту проживания (надомный труд), если характер работы рекомендован индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, при условии оформления надомного труда в соответствии с Трудовым кодексом.



Работодатель направляет заявление о предоставлении субсидии, содержащее сведения о работодателе, трудоустроившем граждан, в Центр занятости населения Чувашской Республики. Отделение СФР по Чувашии включает работодателя в реестр и в течение 10 рабочих дней осуществляет перечисление субсидии.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.