Нужно ли межевать земельный участок для оформления наследства?

Для того чтобы получить в наследство земельный участок, межевание не требуется. Регистраторы зарегистрируют право собственности на такой участок и без установленных границ. Однако есть одно большое «но»!

Если на этом участке стоит жилой дом, дача или, например, гараж, то на эти строения вы не сможете оформить право собственности по наследству, так как границы участка, на котором они стоят, не установлены. Получается, что межевание участка в данном случае будет обязательным условием для регистрации права собственности на здания.



Когда в Управление Росреестра по Чувашии поступают заявления от нотариусов о регистрации права на жилые дома или дачи, находящиеся на немежеванной земле, то регистраторы приостанавливают регистрационные действия на 3 месяца. За это время наследник должен обратиться к кадастровому инженеру и провести межевание. Если в эти сроки он не укладывается, то может написать заявление о приостановлении еще на 6 месяцев. По истечении срока, если границы так и не будут установлены, в регистрации будет отказано и госпошлина не будет возвращена.



Таким образом, лучше всего позаботиться об установлении границ заранее, пока собственник-наследодатель жив и здоров, или в течение 6 месяцев, установленных для принятия наследства.

Обратите внимание, что, получив в наследство немежеванный участок земли, новый владелец не сможет впоследствии совершить с ним сделки (продать, подарить, заложить), пока не будут установлены границы. Межевание все равно придется делать.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.