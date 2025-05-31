Приложение «Госуслуги. Дом» набирает популярность

Количество скачиваний мобильного приложения «Госуслуги. Дом», направленного на решение всех вопросов ЖКХ в одном окне, превысило 10 миллионов.

Только за первые четыре месяца 2025 года пользователи отправили более 1,5 млн заявок в управляющие организации, из которых 8,5 % – коллективные, то есть те, решения по которым ожидают несколько собственников сразу. Доля просроченных запросов без ответа снизилась почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижается и доля обращений, перенаправленных в Госжилинспекцию. Это значит, что всё чаще собственники и управляющие организации решают вопросы напрямую, без привлечения надзорных органов.



Самой популярной функцией приложения по-прежнему остается оплата счетов за жилищно-коммунальные услуги. Майское обновление делает её еще проще: благодаря корзине платежей все актуальные счета можно будет оплатить одним действием. А новый статус «Переплата» позволяет видеть все начисления за ЖКУ, по которым пользователь ранее вносил авансовые платежи.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически. Жильцам, которые не являются собственниками квартиры или частного дома, потребуется получить гостевой доступ от собственника, чтобы управлять недвижимостью.



Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.



Источник: Минстрой России.