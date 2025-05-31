Пострадавшие на производстве могут лечиться в санаториях

Жители Чувашии, которые получили производственные травмы или профессиональные заболевания, могут пройти курс реабилитации и лечения в санаториях республики.

Отделение СФР по Чувашской Республике выдает путевки на санаторно-курортное лечение в следующие здравницы региона: санаторий «Чувашия» (по профилю лечения заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей), «Чувашиякурорт» (болезни нервной системы, опорно-двигательного аппарата, кожи), «Волжские зори» (нарушения нервной системы и органов дыхания), санаторий «Надежда» (патологии нервной системы и органов пищеварения).



Санаторно-курортное лечение полагается в том случае, если оно рекомендовано в программе реабилитации пострадавшего, разработанной бюро медико-социальной экспертизы. Чтобы пройти лечение, гражданину нужно подать заявление в Отделение Социального фонда России по Чувашии. Сделать это можно на «Госуслугах» и в клиентской службе отделения. Для работающих граждан на период санаторно-курортного лечения предусмотрено оформление дополнительного отпуска у работодателя с оплатой за счет средств регионального отделения фонда.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.