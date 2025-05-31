Наркомания считается одним из самых тяжелых заболеваний. Опасность заключается в том, что человек теряет контроль над собственным поведением, перестает думать о чем-либо, кроме наркотиков. В результате сам себя доводит до инвалидности или смерти.

Злоупотребление наркотическими веществами приводит:

к быстрому формированию зависимости (иногда для этого достаточно двух-трех использований наркотика);

к синдрому отмены — «ломке» — при попытке отказаться от наркотика, который протекает очень тяжело, заставляет наркозависимого снова и снова употреблять;

к передозировкам, которые чаще всего приводят к смертельному исходу;

к проблемам с законом;

к риску заражения опасными заболеваниями, такими, как сифилис, гепатит С, ВИЧ и др.;

к разрушению здоровья.

К сожалению, наркозависимый человек длительное время сам не осознает, что болен, скрывает заболевание. Даже убеждает себя и окружающих в том, что он совершенно в порядке, хотя продолжает употреблять наркотики. Тем временем наркомания постепенно продолжает разрушать все сферы его жизни: личную и семейную, рабочую и общественную. Вылечиться от наркомании очень сложно. Поэтому, чтобы избежать проблем, которые несет наркомания, никогда не пробуйте наркотики.

Республиканский центр общественного здоровья.