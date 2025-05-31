Курение: мифы и реальность

31 мая — Всемирный день без табака.

на обширные исследования и кампании по борьбе с курением, многие люди продолжают курить, часто не осознавая полного масштаба опасности этой привычки. Вокруг курения существует множество мифов, которые вводят в заблуждение и могут способствовать

продолжению этой вредной практики.

Миф 1. Курение не так опасно, как утверждают

Научные исследования однозначно показывают, что курение является одной из главных причин хронических заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и других серьезных проблем со здоровьем. Оно значительно повышает риск развития рака легких, пищевода, мочевого пузыря, поджелудочной железы и многих других органов. Факты говорят сами за себя: курение наносит вред не только курильщику, но и представляет опасность для здоровья окружающих.



Миф 2. Легкие сигареты менее вредны, чем обычные

Многие люди ошибочно полагают, что «легкие» сигареты менее опасны для здоровья. Однако многочисленные исследования показывают, что они так же вредны, как и обычные. Дело в том, что, чтобы получить такое же количество никотина, курильщики часто курят больше «легких» сигарет, и это может привести к еще большему вреду.



Миф 3. Курение не влияет на долголетие

Курение существенно сокращает продолжительность жизни. Исследования показывают, что курильщики живут в среднем на 10-15 лет меньше, чем некурящие. Болезни, вызванные курением, являются одной из основных причин преждевременной смертности во всем мире. Таким образом, миф о том, что курение не влияет на долголетие, является опасным заблуждением.



Миф 4. Курение не влияет на окружающих

Этот миф является одним из самых опасных. Пассивное курение может быть таким же вредным, как и активное. Люди, находящиеся рядом с курильщиком, подвергаются воздействию дыма и токсинов.



Миф 5. Курение помогает расслабиться и снять стресс

Многие курильщики утверждают, что сигареты помогают им расслабиться и справиться со стрессом. Однако на самом деле курение не снижает уровень стресса, а наоборот, может его увеличивать. Никотин вызывает зависимость и циклическое повышение тревожности между курениями, что приводит к дополнительному стрессу.



Информированность о мифах и фактах о курении может помочь людям сделать осознанный выбор в пользу здоровья и благополучия. Каждый шаг к отказу от курения — это шаг к более здоровой жизни как для себя, так и для окружающих.



Советы желающим бросить курить



Доказано, что каждая выкуренная сигарета отнимает у курящего 15 минут жизни. Но не каждый знает, что отказаться от никотиновой зависимости сможет человек при любом стаже курения.

Разберём пошагово путь отказа от никотиновой зависимости.

Определитесь с личной весомой причиной отказа от сигарет. И причина эта должна перевешивать любую самую крепкую тягу. Мотиваций у каждого может быть множество: укрепить здоровье, увеличить продолжительность жизни, родить здорового малыша, сэкономить семейный бюджет, защитить свою семью от пассивного курения и даже банально получить радость от освобождения из рабства от зависимости. Назначьте чёткую дату отказа от курения. С этой даты — ни единой затяжки, ни шагу назад, учитывая прежние промахи и упущения, только вперёд к успеху! Помните, что желание закурить, как правило, длится до 5 минут, поэтому держите во рту либо в руке что-либо , что отвлечёт, займёт вас. Можно использовать семечки, леденцы, жвачку и пр. Избавьтесь к этой дате от пепельниц, сигарет или иных табачных изделий, зажигалок, от триггеров, отравляющих жизнь, проведя мероприятия, вплоть до чистки ковров и стирки штор и вещей, впитавших запах дыма. Выпивайте натощак чистую тёплую воду до нескольких стаканов в день, принимайте утренний контрастный душ, выполняйте дыхательные упражнения, да и просто начните делать зарядку и чаще гуляйте на свежем воздухе, что нивелирует стресс и вред, причинённый никотином. Общайтесь с друзьями, которые поддержат вас, слушайте расслабляющую музыку, запишитесь на массаж, в бассейн, на секции. Взяв карандаш и лист бумаги, посчитайте, сколько денег сможете вы сэкономить на отказе от курения и что сможете приобрести на эти деньги. Найдите единомышленника, желающего так же, как вы, отказаться от никотинового зелья. Вместе бросать всегда легче, можно поделиться мнениями, подбодрить друг друга в трудную минуту, дать добрый совет. Заручитесь поддержкой родственников и друзей, которые будут терпимее к вашим вспышкам раздражительности в процессе отказа от вредной привычки. Используйте никотиновые заменители (никотиновые пластыри или жвачки) либо препараты для отказа от курения, которые могут стать помощниками на пути к здоровью, уменьшив синдром отмены. Наметьте виртуальный завершающий день, когда вы полностью будете свободны от пагубной привычки, грамотно рассчитав время для разумного, без фанатизма, сокращения выкуриваемых сигарет. Отмечайте знаковые даты (1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев), когда вы стали некурящим. Не опускайте руки, если попытка отказа от сигарет не увенчалась успехом. Не сдавайтесь!

Республиканский центр общественного здоровья.