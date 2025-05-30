Семейное счастье и новые начинания

«Нацпроект «Семья» очень помогает родителям, обращая внимание на поддержку многодетных семей. Мы чувствуем, что мы не одни и государство заботится о нас», — говорит шумерлинец Владимир Виссаров.

Сейчас у Владимира и Екатерины Виссаровых трое детей: старшему сыну скоро исполнится 16 лет, есть 11-летняя дочь, а в 2022 году родился младший сын.

В 2020 году, когда супруги начали задумываться о третьем ребёнке, семья решила сменить жильё и приобрела более просторную квартиру. «Мы поняли, что хотим дать детям больше пространства для игр и развития», — отмечает Екатерина. Родители воспользовались региональным материнским капиталом в размере 150 тысяч рублей за рождение третьего ребенка. Большим подспорьем стала федеральная льгота в размере 450 тысяч рублей, которая была направлена на погашение ипотечного кредита.



Глава семьи работает на комбинате автофургонов, а его супруга — специалист по социальной работе Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения. Виссаровы – активная, дружная семья. Недавно они представляли центр на спортивном мероприятии, организованном Минтрудом Чувашии в честь Дня семьи, и заняли вторые места в двух номинациях.

Шумерлинский КЦСОН.