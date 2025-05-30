В прошедшее воскресенье спортивная школа «Олимп» впервые стала площадкой проведения открытого первенства округа по самбо. Побороться за награды соревнований, продемонстрировать свои навыки и волю к победе приехали более сотни юных спортсменов

из Чебоксар, Кугесь, Ишлей, Янтикова, Ядрина, Аликова, Урмар и Шумерли.

На торжественной церемонии открытия первенства будущих чемпионов приветствовали депутат Госсовета Чувашии Леонид Пронин, исполнительный директор филиала Российского Союза боевых искусств по Чувашии, директор Спортивной школы олимпийского резерва № 10 им. А.И. Трофимова Чебоксар Игорь Софронов, председатель Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Сергей Яргунин, депутат Собрания и помощник депутата Госдумы России Аллы Салаевой Алексей Жданович, врио военного комиссара Шумерлинского и Порецкого районов Александр Холкин.



Атмосфера спортивного азарта, здоровой состязательности и взаимного уважения царила в зале на протяжении всего соревновательного дня. Юные самбисты показали достойный уровень подготовки, мастерство и упорство. Каждого спортсмена поддерживали наставники и целая армия эмоциональных болельщиков.

После соревнований наша газета пообщалась с руководителем секции самбо ДЮСШ «Олимп» Юрием Беловым, преподавателем рукопашного боя и единоборств в городских школах и учреждениях допобразования с 2001 года.

Юрий Владимирович, как давно в «Олимпе» работает секция самбо?

Секция самбо открылась в «Олимпе» в сентябре прошлого года при поддержке филиала Российского Союза боевых искусств по Чувашии и лично директора спортивной школы олимпийского резерва Игоря Софронова в рамках всероссийского образовательного проекта «Самбо — в школу».

Приняв предложение возглавить секцию самбо, я прошел 4-месячные курсы переподготовки и приступил к работе.

Занятия проходят три раза в неделю в двух группах в возрастных категориях 10-12 и 13-16 лет и старше. Отмечу, что интерес к исконно русскому виду спорта у детей и молодежи немалый.

Приняв предложение возглавить секцию самбо, я прошел 4-месячные курсы переподготовки и приступил к работе. Занятия проходят три раза в неделю в двух группах в возрастных категориях 10-12 и 13-16 лет и старше. Отмечу, что интерес к исконно русскому виду спорта у детей и молодежи немалый. Каковы критерии отбора будущих самбистов?

Изначально мы принимаем всех желающих, причем не только мальчиков, но и девочек. Обязательное условие — предоставление медицинской справки о состоянии здоровья. Всё-таки хорошая физическая форма — фундамент для занятий спортом. Ну и, конечно, в приоритете внутренняя мотивация и искреннее желание ребенка заниматься. Моя задача как наставника — замотивировать, заинтересовать детей занятиями, расставить правильные приоритеты.

Много ребят в течение учебного года отсеялось?

Примерно 50 %, и это нормально. Самбо — не самый легкий вид спорта. Здесь важны самодисциплина, ответственность и, конечно, сила воли. Да и риск травматизма имеет место быть. Поэтому в самбо остаются самые стойкие.

На Ваш взгляд, по истечении учебного года уже можно говорить о каких-то успехах?

О каких-то глобальных результатах ребят говорить пока рано. В течение года наши юные спортсмены небезуспешно участвовали в республиканских состязаниях в Чебоксарах, Ибресях, Ядрине. На открытом первенстве округа, состоявшемся в «Олимпе» 25 мая, наш воспитанник Роман Гладков показал достойный третий результат. И это только начало. Верю, что главные победы наших самбистов еще впереди.

Приглашаю заинтересованных ребят в новом учебном году на занятия по самбо. Этот вид спорта не только учит самозащите, но и формирует твёрдый характер, стойкость и выносливость, которые в жизни необходимы каждому.

Шумерлинскую школу самбо на первенстве представили четыре юных спортсмена. Воспитанник секции самбо спортивной школы «Олимп» одиннадцатилетний Роман Гладков (тренер — Ю.В. Белов)

продемонстрировал отличную технику, характер, силу воли и в итоге завоевал в своей весовой категории заслуженную бронзовую награду.

Справочно

«Самбо — в школу!» один из крупнейших образовательно-спортивных проектов, ориентированных на продвижение в российских школах этого вида спорта и системы самозащиты без оружия как основы здоровья и безопасности школьников, их национального единства, успешности и конкурентоспособности.



Слово «самбо» — это акроним (аббревиатура), означающий «самозащита без оружия». Основа этой спортивной дисциплины включает в себя лучшие практики национальных единоборств, кулачного боя, техники дзюдо и джиу-джитсу.



Днем рождения самбо считается 16 ноября 1938 года. Именно в этот день дисциплина была внесена в число официальных видов спорта СССР.



Боевое самбо было создано для обучения сотрудников силовых структур задолго до официального признания спорта. Первая секция самбо была открыта еще в 1923 году в Москве.

В СССР самбо понималось не только как единоборство, но и своеобразная система воспитания, развивающая социально значимые качества человека – силу воли, патриотизм, гражданственность. Поэтому в 30-х годах прошлого века самбо стало массовым видом спорта, входящим в комплекс ГТО.



В годы Великой Отечественной войны самбо играло важную роль в подготовке советских солдат и офицеров. Боевые приёмы использовались для обучения действиям в ближнем бою и самозащите.

Самбо подразделяется на два основных направления: спортивное (акцент на бросках, удержаниях и болевых приёмах) и боевое (направлено на обезвреживание противника в момент агрессии. В этом направлении разрешены удары руками, ногами, локтями, а также удушающие приёмы).

В современном мире, где безопасность очень важна, самбо продолжает развиваться, что подтверждается признанием его олимпийским видом спорта.

Ольга Дмитриева.