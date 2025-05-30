Ремонт поликлиники: особое внимание благоустройству территории

В городской поликлинике по ул. О. Кошевого сейчас активно идет капитальный ремонт в рамках

программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». С целью планирования работ по благоустройству

прилегающей территории там побывали главный врач Шумерлинского ММЦ Владимир Кутин

и инженер Ирина Субхангулова.

В ходе встречи были подробно обсуждены возможные варианты организации подъездных путей, расположения парковочных зон и пешеходных дорожек. Особое внимание уделено обеспечению доступности учреждения для всех категорий граждан, а также соответствию всем требованиям, прописанным в паспорте безопасности объекта капитального ремонта.



Удобная и современная инфраструктура, включая благоустроенную территорию, является неотъемлемой частью создания комфортной и доступной медицинской среды для жителей микрорайона «Камчатка» и всего муниципального округа.



По информации Шумерлинского ММЦ.