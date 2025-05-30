Расследуется уголовное дело о хищении денег у погибшего участника СВО

В прокуратуру Ядринского района обратилась мать погибшего участника СВО с просьбой

разобраться с пропажей денег с его банковской карты. Отсутствие ранее находившихся на его

банковском счету денежных средств было выявлено в ходе оформления наследства.

Прокурорской проверкой установлено, что банковская карта участника СВО находилась на временном хранении у местного жителя. Будучи осведомленным о гибели владельца карты, данный факт от членов семьи погибшего он утаил и в период с сентября по декабрь 2024 г. тайно похитил с его банковского счета более 6 млн рублей. Полученными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению — приобрел катер, погасил имеющиеся кредиты, закупил строительные материалы для ремонта собственного дома.



По материалам прокурорской проверки УФСБ России по Чувашии в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). После возбуждения уголовного дела подозреваемый в полном объеме возместил материальный ущерб, причиненный матери погибшего бойца.

Прокуратура Чувашии.