Проект в поддержку бойцов

В прошлом номере газеты мы уже писали о том, что 26 проектов из Чувашии, выигравших во втором сезоне конкурса инициатив родительских сообществ, получат премии на общую сумму около 22 миллионов рублей. В их числе и проект Шумерлинской школы, который отличился среди работ в категории грантов до 500 тыс. рублей. Он будет реализован до конца текущего года.

Совместная инициатива родительского сообщества и руководства школы направлена на патриотическое воспитание молодежи. Конечно же, это одно из главных направлений сегодняшнего дня. В рамках проекта «По зову сердца» планируется сплести 100 костюмов «Леший», 1000 браслетов выживания и сшить 15 носилок. А для того чтобы всё это сделать, школе нужно приобрести необходимые материалы, что и планируется сделать в рамках проекта. Готовые работы будут передаваться в зону СВО через волонтерскую группу «Группа поддержки ребят на СВО».



Как отмечает директор школы Наталья Соколова, родители 46 детей, посещающих учебное заведение, отличаются большой активностью. В прошлом году у коллектива уже был опыт участия в конкурсе родительских инициатив. Проект также включал в себя помощь СВО, постановку спектаклей для пожилых людей, изготовление открыток… Но попасть в число победителей тогда не удалось. В этом году выбрали более узкое направление, в котором будут активно участвовать все подразделения школы.



Опыт работы в столь важной деятельности у сплоченного коллектива уже немаленький. Они одними из первых в муниципалитете начинали плести маскировочные костюмы. В деле задействованы и учителя, и родители, и дети. Всё приобретается за свой счет, за исключением основы для плетения маскировочных сетей, которую предоставляет волонтерское движение. Дети особенно любят плести браслеты выживания, так как результат работы виден достаточно быстро.

В 2024 году коллектив школы сплел 20 маскировочных костюмов. В этом году на их счету уже 38 костюмов и 100 браслетов выживания. Благородная работа будет продолжена в рамках проекта.

Татьяна Александрова.