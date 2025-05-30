О главных мерах социальной поддержки родителей

Забота о родителях с детьми – одно из ключевых направлений работы Отделения Социального фонда России по Чувашии. Отделение обеспечивает выплаты и пособия семьям и во время ожидания ребенка, и после его появления на свет. С каждым годом растет количество семей в регионе, которые получают поддержку от государства, а оформление необходимых выплат становится проще и доступнее.

Материнский капитал

Более 1500 семей в республике получили сертификаты на материнский капитал с начала 2025 года. Сейчас его размер составляет 690,3 тысячи рублей для семей с двумя детьми, родившимися или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также для семей с одним ребенком, родившимся с 2020 года. При появлении второго ребенка такие семьи получают дополнительно 221,9 тысячи рублей. Для семей, в которых второй и последующий ребенок родились с 2020 года, размер материнского капитала составляет 912,2 тысячи рублей, если до этого право на выплату не возникало.



Единовременное пособие по беременности и родам

С начала 2025 года 1,6 тысячи матерей получили данное пособие. Его размер составляет 100 % среднего заработка за 2 года, предшествующих году начала отпуска по беременности и родам.



Единовременное пособие при рождении ребенка

Работающий родитель при рождении ребенка получает разовую выплату в размере 24,9 тысячи рублей, которая выплачивается в проактивном режиме. Обращаться за ней в Отделение СФР не нужно. С начала 2025 года пособие получили родители 1,6 тысячи детей.

Неработающие родители тоже имеют право на пособие при рождении ребенка в том же размере, что и работающие родители, оно не зависит от уровня дохода. В 2025 году Отделение СФР по Чувашской Республике выплатило его родителям 470 детей.



Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

На время отпуска по уходу за ребенком Отделение Социального фонда выплачивает работающему родителю, который ухаживает за ребёнком, ежемесячное пособие до достижения ребенком полутора лет. Его размер составляет 40 % среднего заработка получателя. Сейчас его получают более 7 тысяч жителей республики.

Нетрудоустроенные и уволенные в связи с ликвидацией организаций родители тоже могут получать пособие. Сейчас получателями такой меры поддержки являются законные представители 257 детей.



Ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет

Матери, родившие первенца до 2023 года, получают ежемесячное пособие на первого ребёнка в размере 14965 рублей. В регионе такая выплата осуществляется на 1,6 тысячи детей.



Единое пособие

Единое пособие назначается семьям на основании комплексной оценки нуждаемости, его размер составляет 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума на ребёнка или для трудоспособного человека, когда речь идет о назначении выплаты беременным женщинам. Сейчас единое пособие выплачивается 1,1 тысячи беременных женщин и родителям 86 тысяч детей.



Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву

Отделение Соцфонда по Чувашии осуществляет выплаты семьям мобилизованных и военнослужащих по призыву. Если мужчина призван на срочную службу в армию или мобилизован, на его ребенка положено ежемесячное пособие. Оно выплачивается со дня рождения ребёнка до достижения им трёх лет, но только пока отец служит по призыву. Размер пособия составляет 18285 рублей.



Единовременное пособие беременной жене военнослужащего

Беременная жена, муж которой служит в армии по призыву или мобилизован, имеет право на единовременную выплату в размере 42665 рублей.



Ежемесячная выплата по уходу за ребенком с инвалидностью

При уходе за ребенком с инвалидностью до 18 лет или за гражданином с инвалидностью с детства I группы родители имеют право на ежемесячную выплату. Ее размер составляет 10950 рублей, на данный момент получателями являются более 5,6 тысячи семей.



Социальная пенсия детям с инвалидностью

Дети с особенностями здоровья входят в круг получателей социальной пенсии по инвалидности. Отделение Соцфонда России по Чувашии назначает меру поддержки в проактивном режиме. Размер пенсии в 2025 году составляет 21,2 тысячи рублей.



Дополнительные выходные дни по уходу за детьми с инвалидностью

Работающим родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, положено 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Их может использовать один из родителей или оба, разделив их между собой. С начала года в Чувашии использовали 6,4 тысячи дополнительных оплачиваемых выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью.

Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью

Приёмные семьи, которые взяли на воспитание ребенка в 2025 году, получили единовременное пособие на 36 детей. В этом году его размер составляет 24,9 тысячи рублей, а для усыновителей ребенка с инвалидностью, ребенка старше 7 лет, а также кровных братьев и сестер размер денежного вознаграждения равен 205,9 тысячи на каждого ребенка.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.