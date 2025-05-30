Надеемся и ждём…

Год назад в нашей газете было опубликовано интервью тогдашнего исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства Павла Бажайкина, в котором он рассказывал о реконструкции общественной территории, ставшей победителем рейтингового голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Это четная сторона улицы Октябрьской от центральной площади до перекрёстка с улицей Щербакова.

На это выделили более 9 млн рублей, в основном из федерального бюджета. По итогам торгов подрядчиком стало нижегородское ООО «Гринсервис». Срок для него был установлен 30 сентября 2024 года. То есть осенью шумерлинцы должны были увидеть на одной из центральных улиц города единую композицию: по всему тротуару — порядка 20 лавочек с урнами, мини-сквер с брусчаткой, газонами, цветочными композициями, лавочками, урнами и фонарями, с объемной световой композицией «Шумерля» и с информационным панно с данными по истории Шумерли. Даже оставили местечко для небольшого фонтана за счет частного предпринимателя.



В середине октября газета вновь вернулась к этой теме, так как многое из запланированного сделано не было. Тогда в своем Телеграм-канале администрация Шумерли сообщила, что к подрядчику будут применены штрафные санкции, с ним работает прокуратура, но вот точные сроки сдачи объекта благоустройства назвать оказалось проблематично. Всю зиму реконструкция была в спячке, с весной дело, казалось бы, сдвинулось – на территории иногда работали люди. Весна прошла, на пороге лето. Скверу бы уже цвести кустарниками и цветами, привлекая шумерлинцев и гостей города (благоустройство задумывалось для повышения туристической привлекательности Шумерли). Но увы… Пока здесь только серость бетонной брусчатки, строительный мусор по периметру, пыль с дорог. А решившим посидеть на установленных лавочках – палящее солнце в макушку.



Так появится ли в городе новый сквер на перекрестке? Станет ли благоустройство действительно благом для людей, а не просто галочкой в отчете? «Что касается благоустройства перекрестка ул. Щербакова и ул. Октябрьской, то подрядчику направлено претензионное письмо, чтобы в течение июня в рамках гарантийных обязательств завершить благоустройство этой территории», — ответила в своем Телеграм-канале администрация на вопрос жителя города. Что ж, наблюдаем, надеемся и ждём…

Наталья Игнатьева.