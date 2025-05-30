Ждут на праздник детвору!

1 июня, в Международный день защиты детей, в Шумерлинском округе пройдут праздничные мероприятия.

В городском парке около «Дружбы» с 10 часов шумерлинцев и гостей города ждут на интерактивных площадках, а с помощью волонтеров вы сможете принять участие в голосовании «Дерево года» и по выбору территории для благоустройства в 2026 году. С 11 часов на танцплощадке зрителям представят театрализованное представление, концертную и развлекательную программы. В рамках этого блока состоится торжественная церемония открытия благотворительной акции «Взрослые – детям». В 11 часов на спортплощадке парка можно будет поболеть за детские команды, участвующие в турнире округа по мини-футболу.



Праздничные программы для детворы подготовили и клубно-досуговые учреждения, библиотеки округа. Начнутся они в полдень.

По информации администрации Шумерлинского округа.