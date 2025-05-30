В Чувашии продлена программа регионального маткапитала

28 мая на заседании Правительства принято решение продлить действие регионального материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил

Глава Чувашии Олег Николаев.



Отмечается, что с момента запуска программы материнский капитал получили более 17 тысяч семей республики. Они смогли улучшить жилищные условия, оплатить образование детей, приобрести автомобиль или получить единовременную выплату на третьего ребёнка. На сегодня размер маткапитала составляет 200 тысяч рублей.



«Для нас важно, чтобы каждая семья в нашей республике чувствовала уверенность в завтрашнем дне и могла реализовать свои мечты», — написал Олег Николаев.



Подготовила Н. Владимирова.