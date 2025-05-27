Чувашия готова к летней оздоровительной кампании: внимание на безопасность и качество

Летняя оздоровительная кампания стартует 30 мая и обещает стать более обширной по сравнению с предыдущим годом.

В этом сезоне запланировано открытие 326 организаций детского отдыха: 15 стационарных загородных лагерей, 301 пришкольный лагерь, а также будут 10 лагерей с дневным пребыванием при центрах социального обслуживания.

В детских лагерях, участвующих в летней оздоровительной кампании, усилены меры безопасности: инженерно-технической укреплённость и антитеррористическая защищенность лагерей приведены в соответствие со стандартами безопасности. При этом особое внимание будет уделяться санитарной безопасности, предполагающей постоянный контроль за тем, чтобы работники детских оздоровительных учреждений своевременно и в полном объеме проходили необходимые медицинские осмотры согласно установленному порядку.Особое внимание будет уделено качеству поставляемых продуктов питания и сырья, а также организации детского питания в соответствии с действующими законодательными нормами.

Ожидается, что летом 2025 года более 73 тысяч детей смогут отдохнуть и оздоровиться. Планируется проведение 63 смены в загородных лагерях, которые смогут разместить более 15 тысяч юных отдыхающих. Кроме того, 55 тысяч детей проведут время в лагерях с дневным пребыванием, а более 3 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть в учреждениях социального обслуживания.

Для улучшения инфраструктуры детского санатория «Лесная сказка» и лагеря «Звездный» в этом году запланировано строительство двух быстровозводимых корпусов на федеральные средства.

В этом году также запланировано проведение 18 республиканских профильных смен, включая военно-патриотическую смену «Воин», проекты «Орлята России!», «Лидеры ученического самоуправления», «Навигаторы детства», «Движение первых» и «Время побеждать» от Центра «Авангард».