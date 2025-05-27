Увеличено количество вылетов санавиации за счет бюджета республики

Вертолет санитарной авиации готов к вылетам за пациентами в отдаленные округа Чувашии — контракт на выполнение авиационных работ был подписан вчера. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов.

Планируется совершить более 70 вылетов. Авиамедицинские бригады скорой медицинской помощи сформированы, прошли дополнительное обучение и, согласно графику, готовы к вылетам круглосуточно. Сам вертолет с пилотами уже прибыл в Чувашию, находится в режиме ожидания на площадке в Чебоксарском аэропорту.

Пресс-служба Минздрава Чувашии.