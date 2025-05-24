В 1996 году был куплен дом в деревне. На руках только старые документы. В ближайшее время хочу оформить право собственности в Росреестре. Но слышал, что сейчас даже на такой старый дом, как у меня, требуется новый технический план. Так ли это?
М. Михеев.
Отвечает начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Чувашии Эльби Николаева:
- Ваш дом является ранее учтенным объектом недвижимости. С 1 марта 2025 года внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о таком доме, построенном и учтенном в БТИ до 2013 года, и зарегистрировать право на него можно будет только при наличии технического плана и правоустанавливающего документа на такой объект. Технических паспортов на объект недвижимости, изготовленных до 2013 года, будет недостаточно.
Если у вас нет технического плана, то сначала надо будет обратиться к кадастровому инженеру и заказать у него изготовление техплана. Только после этого вы сможете подавать документы на оформление права собственности на дом.
Обратите внимание, что земельный участок, на котором стоит ваш дом, должен быть оформлен в вашу собственность.