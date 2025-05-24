В 1996 году был куплен дом в деревне. На руках только старые документы. В ближайшее время хочу оформить право собственности в Росреестре. Но слышал, что сейчас даже на такой старый дом, как у меня, требуется новый технический план. Так ли это?

М. Михеев.

Отвечает начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Чувашии Эльби Николаева: