100 тысяч рублей для студентки – будущей матери

Новая инициатива, направленная на повышение рождаемости и поддержку молодых родителей в Чувашии, пользуется спросом у беременных студенток. За выплатой в сумме 100 тысяч рублей уже обратились 10 будущих мам, 8 из них деньги получили. Об этом в госпаблике «Чувашская Республика» в сети «ВКонтакте» сообщила министр труда и социальной защиты населения региона Алёна Елизарова.

Новую форму поддержки в Чувашии запустили с этого года в рамках национального проекта «Семья». Получить матпомощь в 100 тысяч рублей студентки, находящиеся в положении, могут, встав на учет по беременности в период по 31 декабря 2027 года. Единовременная выплата назначается с 12-ой недели беременности. Для её оформления необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства.



На назначение выплаты не влияет финансовое положение беременной женщины. Главные требования — чтобы молодая женщина имела гражданство России, обучалась очно в образовательном учреждении Чувашии и постоянно или преимущественно проживала на территории республики. Распорядиться средствами можно по своему усмотрению: купить необходимые товары для малыша, оплатить дополнительное обследование или услуги, покрыть повседневные расходы.



Если до конца 2027 года студентка-очница решится еще на одного малыша и встанет на учет по беременности, то она может повторно воспользоваться единовременной выплатой.

Подготовила Н. Владимирова.