«Ядринмолоко» начало разливать «живое молоко» в картонные коробки

Молоко от «Нашей коровы» уже сейчас появляется на прилавках в обновленном дизайне. Это всё то же свежее молоко, но в более удобной картонной упаковке.



По словам директора молокозавода Романа Малова, они уже десять-двенадцать лет присматривались к картонной упаковке, потому что во многих странах она широко распространена и считается более экологичной, чем пластик. При этом срок годности молока ровно такой же, как из пластиковых бутылок или у уходящих с российского рынка «кувшинчиков».



И, тем не менее, как бы ни был высок соблазн довести молоко до кипения, а не остановиться на 90 градусах нагрева, «Ядринмолоко» не уходит в ультрапастеризацию, оставаясь верным идее «живого молока» – быстро набрать, переработать, доставить на полки магазинов.

Почему картонные коробки, а не «кувшинчики»?

На самом деле ребрендинг отчасти вынужденный — здесь не обошлось без санкций.

«Кувшинчики» полностью уходят с российского рынка. В ближайшее время их не останется на прилавках, так как на складах сохранились лишь небольшие остатки. Некоторые производители тянули до последнего, а в ОАО «Ядринмолоко» к переменам начали готовиться заранее. Однако новое российское оборудование пришлось ждать несколько лет — таковы особенности узкоспециализированных производственных линий.



Общепринято, что картонные упаковки удобнее традиционных кувшинов: они не опрокидываются, не протекают, их стенки не слипаются, что избавляет от необходимости использовать специальные прищепки. Коробки занимают меньше места в холодильнике, оснащены плотно закручивающимися крышками.



Кроме того, такая упаковка защищает молоко от солнечных лучей, что увеличивает срок годности и сохраняет вкусовые качества продукта. Шведская компания, поставлявшая в Россию кувшины, уже давно объявила о прекращении сотрудничества, а зимой окончательно поставила точку в этих отношениях.

«Ядринмолоко» подготовилось к этому заранее: на разработку, установку и запуск новой производственной линии потребовалось два года. Новую линию изготовила по индивидуальному заказу российская компания «Таурус Феникс». В текущих условиях это значительно надёжнее — специалисты всегда на связи и готовы обеспечить пусконаладку и техническое обслуживание. Как это принято на заводе «Ядринмолоко», линия полностью автоматизирована. Здесь предпочитают, чтобы основную работу выполняли роботы, а сотрудники молокозавода лишь контролируют процесс, наблюдая, как по конвейеру движутся новые упаковки с молоком. Главное, чтобы покупатели привыкли к тому, что картонная упаковка – это не обязательно тетрапак (ультрапастеризованное молоко с длительным сроком годности, которое можно хранить вне холодильника). Есть такой потребительский стереотип. Хотя, на самом деле, картон – не новая история. Если вспоминать эволюцию упаковки молока, то сначала были вёдра, затем бидоны, с которыми наши бабушки ходили в магазины. А после уже стеклянные бутылки и знаменитые треугольники, изобретенные в Швеции.Ещё, казалось бы, недавно в Россию зашли финны с пленкой – пакетами молока, которые можно встретить и по сей день.До запуска нового производства «Ядринмолоко» также использовало плёнку. В 2013 году было принято решение перейти на розлив молока в пластиковые кувшины и ПЭТ-бутылки. Надо сказать, рынок тогда к бутылкам был не готов, покупатель был привычен к пакетам. Поначалу линия работала 6 минут в день, а потом простаивала – спроса не было. Сегодня две производственные линии работают круглосуточно и уже заказана третья.



То есть пока в Ядрине ежедневно фасуют 180 тысяч бутылок молока, а скоро эта цифра вырастет до 270-300 тысяч бутылок в день, которые попадают не только на местные прилавки, но и в различные регионы европейской части России. Сейчас в картонных коробках выпускается только молоко жирностью 2,5 и 3,2 %. Уже сейчас на молокозаводе задумались об обезжиренном молоке и кефире. Несколько видов упаковки нужны исключительно для удобства пользователей, чтобы вы сами выбирали, какая форма хранения для вас предпочтительнее. Начинка и объемы одинаковые.

А дальше – еще интереснее. С нового года на заводе подошли вплотную к сырам, сейчас пробуют изготавливать российский и адыгейский, экспериментируют с рикоттой.

Роман Малов поделился, что еще два года назад решил, что «Ядринмолоко» будет делать сыр, и с тех пор всё больше утверждается в этом мнении. Чтобы детально разобраться в вопросе, он побывал на порядка 30-40 сырных заводах по всей Европе:

– Рано или поздно сырный цех мы откроем. Да, здесь нужны будут хорошие инвестиции, придется подождать, пока проценты по кредитам станут приличнее. Ну, будет время основательно подготовиться.