Школьный инклюзивный медиацентр «Первый кадр»

В школе № 1 открылся школьный инклюзивный медиацентр для совместной деятельности родителей, обучающихся школы и детей с ограниченными возможностями здоровья. Новое оборудование для центра было закуплено в рамках гранта, выигранного в конкурсе инициатив родительских сообществ, в размере 1 млн рублей.

Школьный медиацентр — это возможность максимально раскрыть творческий потенциал детей: проявляя себя, каждый может попробовать свои силы в разных видах деятельности. За время реализации проекта обучающиеся нашей школы уже поработали в качестве пишущих репортеров, телекорреспондентов, фотографов, операторов, режиссеров, сценаристов, монтажеров, телеведущих. Ребята пишут подводки и закадровые тексты к новостям, отрабатывают навыки устной речи, во время чтения обучаются дикторскому мастерству.



Для подростка важен и психологический аспект обучения. Школьный медиацентр позволяет ему посмотреть на себя со стороны другими глазами. Кому-то подобное необходимо, чтобы стать более раскрепощенным, кому-то — чтобы перебороть страх камеры и выступлений, кому-то — чтобы раскрыть свою творческую личность и заявить о себе.



И, конечно, медиацентр стал важной площадкой для повышения уровня информационной культуры.



Школа № 1.