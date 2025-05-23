Усилена соцподдержка ветеранов боевых действий

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Помощь должна доходить до адресатов быстрее и без лишней бюрократии. Считаем своим долгом обеспечить нашим защитникам и их семьям максимальную заботу и поддержку. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы они чувствовали нашу благодарность и внимание каждый день».

Кабинет Министров Чувашии утвердил проект постановления, регламентирующего порядок назначения и осуществления дополнительной выплаты инвалидам боевых действий.



Срок получения выплаты для инвалидов боевых действий сокращен с 10 до 2 рабочих дней. Подать заявление о назначении выплаты стало проще, теперь это можно сделать через МФЦ или Единую систему государственных и муниципальных услуг (ЕСИА). Предусматривается ежегодное финансирование из республиканского бюджета.



Источник: cap.ru.