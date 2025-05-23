Совет Федерации одобрил поправкив закон «Об образовании в РФ»

Дети участников боевых действий на территории России получат право бесплатно получать высшее профессиональное образование.

Право на бесплатное обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в рамках отдельной квоты уже есть у детей лиц, направленных в другие государства органами государственной власти РФ и принимавших участие в боевых действиях в этих государствах. Теперь его получат и дети лиц, принимавших в соответствии с решениями органов власти участие в боевых действиях на российской территории.



Rg.ru.