Презентован макет второй книги о шумерлинцах-фронтовиках

Вечер-встреча, посвящённый шумерлинцам — участникам Великой Отечественной войны, прошел 6 мая в городской центральной библиотеке им. Г.Н. Айги. Библиографы информационно-библиографического отдела презентовали макет второй книги «Бессмертный полк. Шумерлинцы на фронтах Великой Отечественной войны».



Под одной обложкой собраны биографии 973 человек. Они основаны на воспоминаниях самих участников войны, данных музейных фондов и архивных документах, опубликованных на сайте «Память народа», на рассказах родных и близких, на материалах краеведческого музея. В издание включены фотографии, статьи из периодических изданий, книг. Это первый совместный труд библиографов городской центральной библиотеки и библиотекарей сельских библиотек. Сборник разделен по поселениям.

На презентацию собрались родные и близкие тех, чьи имена вошли в новое издание: В.А. Арюхина, Л.Т. Пашкова, Е.А. Долгова, О.А. Клячкина, Н.А. Наумова, С.Г. Китаева, В.П. Чехулёва, А.В. Лоскутова, Л.Н. Клячкина, Л.М. Мартынова, А.В. Егорова, И.В. Русскова. Родственники поделились трогательными воспоминаниями о близких, переживших войну, об их боевых подвигах, о жизни в послевоенное время, показали боевые награды.



Фронтовые пути деда и внука Хисаметдиновых переплелись через 80 лет. Фронтовик Гафар Фахретдинович Хисаметдинов прошел всю Великую Отечественную, воевал с бандеровцами. Остался жив. А его внук Рушан погиб на специальной военной операции, защищая Родину в наши дни. Об этом рассказали его родители, В.Г. и Ф.А. Хисаметдиновы.



Заведующая архивом Шумерлинского округа С.А. Кузьмина ознакомила присутствовавших с документами военных лет, карточками учёта фронтовиков сельских поселений, вернувшихся с войны, хранящимися в фонде архива. Рассказала о том, как погиб, защищая Ленинград, младший брат ее деда, А.Н. Сергеев.



Заведующая Шумерлинской сельской библиотекой Л.В. Кадеева поделилась опытом многолетней и кропотливой работы по увековечиванию памяти фронтовиков д. Шумерли. А.Н. Пояндаев рассказал о сайтах, где можно найти информацию о воинах, объяснил, как правильно работать с этими ресурсами для поиска нужных сведений.



В мероприятии приняли участие главный специалист отдела культуры Н.В. Николаева, руководитель клиентской службы в Шумерлинском муниципальном округе Отделения СФР по Чувашской Республике С.В. Озяков. В своих выступлениях они подчеркнули, какую непростую и важную работу выполнил авторский коллектив сборника. Военные биографии их дедов, И.Е. Мартынова и С.И. Озякова, также включены в новый сборник.



Сотрудники библиотеки поблагодарили всех, кто помогал в создании сборника: сотрудников военкомата, отдела ЗАГС, краеведческого музея, краеведов, Совет ветеранов г. Шумерли.

Теплый и задушевный тон вечеру придали лирические песни военных лет, которые исполнила на фортепьяно Е.А. Долгова. Зрители с удовольствием ей подпевали. Для читателей была организована книжная выставка-инсталляция, включавшая книжные, периодические издания, архивные документы, фотографии, наградные материалы.



Презентация сопровождалась видеороликом «Бессмертный полк», в него включены 1615 фотографий шумерлинцев-фронтовиков.

Работа над сборником продолжается.

М. Бадина, М. Кокушина, библиографы ГЦБ.

Из рассказа О.А. Клячкиной, внучки:

«Еливанов Василий Петрович участвовал в Гражданской войне. В годы Великой Отечественной войны защищал Северный Кавказ. В мирное время служил в судебных органах. Вырастил пятерых детей, трое из которых участвовали в Великой Отечественной войне».

Из рассказа В.П. Чехулёвой, дочери:

«Козлов Пётр Иванович в 17 лет пошёл на фронт. Воевал на Ленинградском фронте. Во время разведки боем был тяжело ранен осколком в голень с последующей ампутацией. В свои 19 лет без ноги вернулся на родину. Работал в дальнейшем главным бухгалтером древкомбината».

Из рассказа Е.А. Долговой, снохи:

«Долгов Геннадий Владимирович прошел всю войну, несколько раз был ранен и контужен. Рядовой, шофер. После войны работал на комбинате автофургонов. Его имя было занесено в Книгу Почёта предприятия».

Из рассказа Л.Н. Клячкиной, дочери:

«Нагаев Николай Анисимович в начале войны служил рядовым в кавалерийском полку. Попал в плен, несколько раз бежал. После освобождения из плена воевал, был командиром отделения. Участвовал во взятии Берлина».

Из рассказа И.В. Руссковой, внучки:

«Константинов Григорий Константинович служил в Красной Армии с первых дней войны. Был рядовым, связистом в кавалерийском полку. В сражениях под Ржевом в 1942 году получил ранения. Был комиссован по ранению и направлен на работу на Казанский завод № 16 (мотостроительный завод). В 1950-х годах переехал в п. Красный Октябрь Шумерлинского района. Продолжил трудовую деятельность бригадиром колхоза, завфермой, бухгалтером».

Из рассказа Н.В. Николаевой, внучки:

«Мартынов Иван Ермеевич родился в д. Шумерле. Рядовой. Проходил военную службу с апреля 1941 года по март 1948 года в строительно-путевом железнодорожном батальоне. Был ранен. После войны работал в колхозе «14 лет Октября» конюхом».

Из рассказа Л.М. Мартыновой, дочери:

«Власов Михаил Степанович воевал на Центральном фронте в 4-ой особой стрелковой бригаде. Рядовой, пулеметчик. В июле 1942 года в бою был тяжело ранен, в 1943 году комиссовали как инвалида войны. Победу встретил дома. С 1948 года работал на комбинате автофургонов в должности старшего машиниста ТЭС».

Из рассказа В.Г. Хисаметдинова, сына:

«Хисаметдинов Гафар Фахретдинович с 1940 года служил на западной границе, в районе Брест-Литовска. 22 июня 1941 года в 4.00 одним из первых с оружием в руках встретил фашистов. В марте 1942 года был зачислен в партизанский отряд «Беларусь». В июле 1944 года участвовал в параде партизан в Минске. Затем был зачислен в войска НКВД особого назначения. Служил на Западной Украине до 1946 года. Участвовал в ликвидации бандеровских банд».

Из рассказа Ф.А. Хисаметдиновой, матери:

«Хисаметдинов Рушан Вафович родился в 1988 году. Учился в школе № 2, профессиональном училище № 6 Шумерли. Участник специальной военной операции. Был ранен, вернулся в строй. Погиб 26 декабря 2024 года в Харьковской области под Волчанском».

Из рассказа А.В. Егоровой, снохи:

«Егоров Василий Иванович родился в большой крестьянской семье. Защищал блокадный Ленинград в качестве минометчика, участвовал в операции «Искра» по прорыву блокады. В августе 1943 года был тяжело ранен, долгое время находился в военном госпитале. После войны работал в колхозе «Большевик» Шумерлинского района плотником».

Из рассказа С.В. Озякова, внука:

«Озяков Семен Иванович боевой путь прошел в качестве командира отделения противотанковых ружей. Старший сержант. Трижды ранен. По возвращении с войны проживал в д. Бреняши, работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе, занимался столярным делом».

Из рассказа В.А. Арюхиной, внучки:

«Немцев Федор Данилович — уроженец деревни Шумерли. Вернулся с войны без двух ног. Несмотря на состояние здоровья, руки не опускал, на жизнь не жаловался. Плел лапти, валял валенки. Собственноручно изготовил столярный верстак и закипела у него столярно-плотничная работа. Ткал на ткацком станке одеяла и половые дорожки».









Из рассказа А.В. Лоскутовой, племянницы:

«Братья Перовы, Иван Иванович и Михаил Иванович, родились в с. Русские Алгаши. Были призваны в Красную Армию в 1939 году. Рядовые. Михаил Иванович погиб в октябре 1941 года. Иван Иванович был ранен, дошёл до Берлина. Демобилизовался в 1946 году».

Из рассказа С.Г. Китаевой, внучки:

«Один дед, Володин Николай Николаевич, участвовал в обороне Сталинграда, в освобождении Праги, дошёл до Берлина. После войны 35 лет проработал на комбинате автофургонов, его имя было занесено в Книгу Почёта предприятия. Второй дед, Корейкин Михаил Николаевич, на фронт попал в начале 1943 года и дошёл до Берлина. Участвовал во взятии таких городов, как Будапешт, Вена. Был артиллеристом зенитной артиллерии малого калибра. Звание – ефрейтор. А дед мужа, Симатов Иван Леонтьевич, был призван в РККА 26 июня 1941 года. Рядовой. В 1943 году получил контузию и ранения».

Из рассказа С.А. Кузьминой, внучатой племянницы:

«Сергеев Александр Николаевич был призван на военную службу в 1938 году. Воевал против белофиннов, был ранен. Восстановив свое здоровье, вернулся в действующую часть, на прежнее место дислокации, в Ленинградскую область. Здесь он и встретил Великую Отечественную войну. Непосредственно в обороне Ленинграда участвовал с июля 1941 года до его освобождения в январе 1944 года. Был награжден медалью «За отвагу» с присвоением офицерского звания в декабре 1941 года. В одном из боев в июле 1944 года был тяжело ранен, умер в госпитале 1 сентября 1944 года».