О современном библиотекаре и библиотеке на селе

Уже много лет на страницах газеты мы, библиотекари, в преддверии праздника пишем о своих коллегах, рассказываем об их творческой работе. И этот год не исключение — на страницах любимой газеты сегодня рассказываем о заведующей Ходарской сельской библиотекой им. В.Ф. Николаева Полине Веняминовне Карповой.

В 2016 году Полина Веняминовна, тогда воспитатель дошкольной группы в деревне Егоркино, решила кардинально поменять сферу деятельности и пришла работать в Ходарскую сельскую библиотеку. Переобучилась в Чувашском институте культуры и искусств, получила профессию библиотекаря. И вот уже на протяжении 9 лет благодаря ее стараниям библиотека – значимый центр культуры на селе.



Сельская библиотека в большей степени, чем другие учреждения, выполняет функции социальной коммуникации, находясь в максимальной близости к населению и его потребностям. Является единственным источником информации, знаний для сельчан и остается наиболее стабильным и самым доступным общественно-информационным, образовательным и культурным учреждением села. Библиотека снабжена оргтехникой, имеется высокоскоростной Интернет, что позволяет получать дополнительную информацию и предоставлять широкий спектр услуг населению. С прошлого года в библиотеке выделено пространство для групповых и индивидуальных занятий с детьми и подростками, где юные читатели знакомятся с творчеством писателей и поэтов, с историей своей страны, родного края, с миром живой природы, фольклором и традициями — всё это стало возможным благодаря родственникам заслуженного работника культуры В.Ф. Николаева, чье имя сегодня носит Ходарская библиотека.



Полина Веняминовна с гордостью отмечает, что ее библиотеку посещают уже с детского сада. Почему ЕЁ библиотеку? Потому что здесь всё родное, каждая книжка, каждый стеллаж поставлен так, как нравится ей и читателям. Здесь её дом. Здесь её любимые читатели. Все эти годы П.В. Карпова помогает маленьким читателям познавать мир добра и справедливости, приключений и фантастики, путешествий и открытий, видеть красоту своего края. Несмотря на неплохой опыт, она постоянно учится чему-то новому и старается это применять на практике.



В селе есть школа, и библиотекарь тесно сотрудничает с коллективом педагогов и детьми, организует совместную досуговую деятельность в библиотеке, различные площадки для мероприятий. Во время летних каникул дети из пришкольного лагеря тоже частые гости. Проводятся интересные творческие мероприятия, мастер-классы, конкурсы и т.д.



П.В. Карпова принимает активное участие в жизни села и округа. Сотрудничает с избирательной комиссией по пропаганде избирательного права и избирательных технологий, организует Дни молодого избирателя, ведет разъяснительную работу среди населения. В тесном сотрудничестве с Советом женщин округа здесь проводятся мероприятия по укреплению семейных ценностей и решению общественных вопросов.



Неоднократно заведующая библиотекой за свой добросовестный труд награждалась различными почетными грамотами и благодарственными письмами. Но главная ее награда – это семья. Более 30 лет идут по жизни вместе супруги Карповы, воспитали двоих достойных детей, появилась первая внучка.



О Полине Веняминовне положительно отзываются односельчане и руководство (глава территориального отдела и директор библиотечной системы округа), ценят за её ответственность, отзывчивость и исполнительность, а также за человеческую доброту. А мы, ее коллеги, видим, как она ежедневно стремится привить любовь к чтению детям посредством различных мероприятий, замечаем, что работа приносит ей радость. Обновляет библиотеку, создает уют и влюблена в то, что делает, — значит, наша коллега на пути к большому успеху.



Коллектив библиотекарей Шумерлинского муниципального округа.