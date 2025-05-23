На «Госуслугах» запущен сервис для защиты от мошенников

Новый сервис «Жизненная ситуация» разработан в рамках федерального проекта «Государство для людей» и нацпроекта «Экономика данных». Он предназначен как для тех, кто уже столкнулся с мошенниками в Сети, так и для пользователей, желающих повысить свою цифровую грамотность

и обезопасить себя от взаимодействия с киберпреступниками.

Сервис объединяет комплекс мер защиты, в том числе все доступные на портале госуслуг инструменты противодействия мошенникам, включая самозапрет на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных сим-карт, информации о подозрительном звонке и подачи жалобы о вредоносном ресурсе. Особое внимание уделено подробным инструкциям, например, что делать, если гражданин сообщил мошенникам пароль, и другие рекомендации, которые позволят не попасться на схемы злоумышленников. Сервис подскажет, куда обращаться при столкновении с киберпреступниками: в частности, на интерактивной карте гражданин сможет найти ближайшие отделения МФЦ.



Будет представлен и каталог наиболее распространенных схем мошенничества, чтобы оперативно предупреждать пользователей о новых угрозах.



Данный сервис создан в рамках планомерной работы правительства по противодействию мошенничеству. Так, с начала этого года был принят правительственный пакет мер, включающий 30 инициатив по защите граждан от киберпреступников. Поправки в законодательство вводят идентификацию пользователей связи, маркировку звонков, а также запрещают сотрудникам госорганов, банков и операторов связи взаимодействовать с гражданами через мессенджеры. На сегодняшний день правительство также приступило к регулированию оборота банковских карт, в частности, в Государственную Думу был внесен законопроект об уголовной ответственности для дропперов – лиц, предоставляющих свои банковские карты или электронные кошельки для перевода незаконных средств.



АНО «Национальные приоритеты».