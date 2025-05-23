Какие льготы положены участникам СВО при оформлении недвижимости?

С 1 января 2025 года ветераны боевых действий, в том числе участники СВО, могут рассчитывать на скидку 50 % при оплате за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Получить сведения из ЕГРН можно на портале госуслуг или в МФЦ. Выписки выдает ППК «Роскадастр».

Участникам СВО и их семьям предоставляется льгота в части проведения кадастровых работ при социальной догазификации СНТ. В ходе данной программы осуществляется строительство газораспределительной сети до границ садовых земельных участков, на которых расположены жилые дома. Если для участия в программе понадобятся кадастровые работы, то участники СВО могут их заказать на сайте ППК «Роскадастр». С его помощью все процедуры, связанные с регистрацией прав, можно выполнить «под ключ» — вызвать проверенного кадастрового инженера, подготовить необходимые документы и подать заявление о регистрации прав.



Для лиц, пострадавших в результате боевых действий, учетно-регистрационные действия будут проводиться, даже если в ЕГРН не внесены границы земельного участка, являющегося предметом договора, либо земельного участка, на котором расположено являющееся предметом договора здание. Также для данной категории лиц внесение в ЕГРН сведений о ранее учтённых земельных участках и объектах недвижимости и регистрация прав на них возможны без представления межевого и технического планов.



От уплаты госпошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство и при регистрации права собственности освобождены наследники недвижимого имущества участников спецоперации. Кроме того, от госпошлины освобождены наследники лиц, погибших либо умерших от полученного увечья при обстрелах, взрывах, разрушениях.



Т. Захарова, начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии.