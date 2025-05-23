Жизнь и творчество звезды чувашской поэзии

Имя Константина Иванова неразрывно связано с расцветом чувашской словесности. Именно он подарил миру бессмертную поэму «Нарспи» – произведение, покорившее сердца читателей разных стран благодаря переводам на десятки языков. Он блистал и как переводчик, прозаик, знаток народного творчества, и как одаренный живописец и скульптор.

Константин Васильевич Иванов родился 27 мая (15 мая по старому стилю) 1890 г. в с. Слакбаш Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне Белебеевский район Башкортостана) в состоятельной крестьянской семье. Отец будущего поэта, ценивший грамотность, обеспечил всем своим детям достойное образование. Будущий классик чувашской литературы начал свое обучение в начальной школе, где учился с 1898 по 1901 гг. Проявив незаурядные способности, в 1903 г. он поступил в Симбирскую чувашскую школу – одно из ведущих учебных заведений для представителей чувашского народа того времени. Уже с первых лет обучения он выделялся среди сверстников своим усердием и талантом. После успешного прохождения двухгодичной подготовительной программы, в 1905 г. К. Иванов был зачислен в первый класс основной ступени школы.



Еще в школьные годы, помимо освоения обязательной программы, юный Константин с увлечением погружался в мир литературы, изучая произведения русских и западноевропейских классиков. Но его творческая натура находила выход не только в книгах – особую страсть он питал к столярному мастерству, поэтому часами пропадал в школьной мастерской. Его руками были созданы удивительные вещи – от деревянной пишущей машинки до изящной мебели – столов и шкафов.

В 16 лет, во время каникул, К.В. Иванов проявил себя как внимательный исследователь народной культуры. Он записывал семейные предания, воспоминания сельских старожилов, тексты заговоров и древних молений. Эти этнографические записи повлияли на формирование его художественного мировоззрения, открыв ему богатство народной традиции и став важным источником вдохновения для будущего творчества.



Юность Константина Иванова совпала с бурными революционными событиями начала XX века. Волна народного протеста докатилась и до стен Симбирской чувашской школы, где он учился. В 1907 г. его класс, замеченный в участии в политических выступлениях против царского режима, был полностью распущен по распоряжению учебного начальства. Все 37 учеников, включая юного Иванова, получили пожизненный запрет на продолжение образования. Вынужденно вернувшись в родные края, Константин окунулся в крестьянский труд, но не оставил духовных исканий. Он активно собирал фольклор башкирских чувашей, а в тиши деревенских вечеров рождались его первые поэтические строки. Именно тогда созрело твердое решение посвятить жизнь литературе, а в дневниковых записях молодого автора начали появляться наброски будущей бессмертной поэмы «Нарспи». Этот сложный период, полный лишений и разочарований, стал для Иванова временем творческого пробуждения.



После того как волнения вокруг бунтовщиков Симбирской чувашской школы утихли, просветитель чувашского народа И.Я. Яковлев пригласил к себе талантливых учеников, включая К.В. Иванова, и предложил им заняться переводом книг на чувашский язык. Иванов с большим энтузиазмом принялся за работу, редактируя чувашские учебники и переводя произведения русских писателей на чувашский язык. Это занятие стало для него началом литературной деятельности и вкладом в сохранение и развитие чувашского языка и культуры. Благодаря ему чувашский народ читал стихи и поэмы М. Лермонтова, Н. Некрасова, А. Кольцова, Н. Огарева, К. Бальмонта, А. Майкова, рассказы К. Ушинского и Л. Толстого на родном языке. Он также принял активное участие в подготовке сборника «Образцы мотивов чувашских народных песен и тексты к ним», при его участии был подготовлен и издан новый «Букварь для чуваш с использованием русской азбуки». За короткий срок Константин Иванов написал стихотворения «Думы старого леса», «Осень», «Голодные», стихотворные сказки и баллады «Две дочери», «Железная мялка», «Вдова», завершил поэму «Нарспи», набросал трагедию «Раб дьявола».



К 40-летию Симбирской чувашской школы К.В. Иванов написал посвящение «Наше время», которое стало глубоким размышлением о судьбе народа и его истории. Это стихотворение стало одним из ярких примеров его литературного таланта. В 1908 г. при непосредственном участии И.Я. Яковлева была издана книга «Сказки и предания чуваш», в которую вошли оригинальные произведения поэта, в том числе поэма «Нарспи». Это произведение вызвало всеобщий восторг, запомнившись читателям своей глубокой эмоциональностью и ярким языком.



В 1909 г., успешно сдав экзамены экстерном, Константин Иванов, благодаря протекции И.Я. Яковлева, начал преподавать чистописание и рисование в женском двухклассном училище при Симбирской учительской школе. Этот период стал для молодого педагога временем профессионального становления. С 1911 по 1913 гг. многие деятели культуры и искусства, включая Константина Иванова, столкнулись с трудностями в публикации своих работ. Несмотря на эти сложные обстоятельства, Иванов продолжал активно творить и развиваться как художник. Он создавал иллюстрации для учебников, занимался переводом религиозных текстов и разрабатывал декорации для сцен из оперы «Иван Сусанин». Осенью 1914 г. Константин Иванов, страдающий от туберкулеза, вернулся из Симбирска на родину. Его жизнь оборвалась 26 марта 1915 г.



К.В. Иванов по праву считается основоположником чувашской художественной литературы. В его творчестве есть множество ярких и уникальных произведений, а поэма «Нарспи» занимает особое место как самое талантливое и бессмертное творение. Глубокая ненависть к социальной несправедливости и мечта об освобождении чувашского народа от оков морали старого общества – это основные мотивы творчества Константина Иванова.



Поэма «Нарспи» переведена на многие языки мира. На русском языке поэму можно прочитать в шести переводах. Восторженные отзывы на произведение оставили русские поэты А. Твардовский и П. Тычина, писатель А. Фадеев, а также французский поэт-переводчик Л. Робель.

Творчество Константина Васильевича Иванова стало прекрасным, но, увы, быстротечным мгновеньем в истории чувашского народа.



А. Константинова, гл. архивист отдела ГАСИ Чувашии.