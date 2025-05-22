22 Май

26 проектов Чувашской Республики получат премии за победу во втором сезоне Конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание»

21 мая на IV заседании Всероссийского родительского комитета подвели итоги второго сезона Конкурса инициатив родительских сообществ. Денежные премии на реализацию своих инициатив получат 1015 родительских комитетов из 85 субъектов Российской Федерации, в том числе 26 школ из Чувашии. Организатор конкурса – Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Премию в категории до 2 миллионов рублей получили Козловская школа № 2, представившая проект пространства для совместного творчества и общения детей с особенностями развития, нормотипичных детей и их семей, а также школа № 56 Чебоксар и школа № 1 Шумерли.

От 500 тыс. до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов выиграли девять школ: Ильинская средняя общеобразовательная школа Моргаушского муниципального округа, школы №№ 36,59, 64 города Чебоксары, школы №№ 3,6 города Шумерли, Батыревская школа № 2, Шихабыловская школа, Вурнарская средняя общеобразовательная школа № 2.

Также победителями стали четырнадцать школ, в том числе проект «Юный спасатель», представленный школой № 50 Чебоксар, они получат премии от 200 до 500 тыс. рублей.

Победителями конкурса стали 1015 проектов из 85 регионах Российской Федерации. Лидером рейтинга по количеству победителей оказалась Республика Башкортостан — денежными премиями были отмечены 74 проектов из этого региона. В топ-3 также вошли Краснодарский край (64 победителя) и Нижегородская область (37 победителей). Самое большое количество  проектов-победителей в направлении «патриотическое воспитание» — 292. Также в первую тройку вошли направления «духовно-нравственное воспитание» (214) и  «физическое воспитание» (191). С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте, они получат средства до 30 июня и смогут приступить к реализации своих проектов по развитию воспитательного пространства в школах.

Конкурс поддержки родительских инициатив Общества «Знание» был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. Первый сезон Конкурса оказался чрезвычайно востребован, по его итогам победителями стали 200 школ из 78 регионов РФ. Стартовавший в 2025  году второй сезон Конкурса поддержки родительских инициатив собрал рекордное количество заявок: более 8 тысяч из 89 регионов России. Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда: от 200 до 500 тысяч рублей, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и от 1 миллиона до 2 миллионов рублей.

В продолжение конкурса Общество «Знание» приглашает педагогов пройти бесплатный курс «Учитель и родитель: эффективное взаимодействие» на платформе Знание.Академия. Учителя научатся решать конфликты с родителями, вовлекать их в жизнь школы, налаживать взаимопонимание в родительском коллективе. По окончании обучения выдается сертификат.

Автор записи: anna

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