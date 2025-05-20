Олег Николаев рассказал об участнике региональной программы «Время СВОих»

Настоящим героем назвал нашего земляка Димитрия Осипова Глава Чувашии. С юных лет боец выбрал путь служения Родине, посвятив себя защите Отечества. Его заслуги отмечены высокими государственными наградами, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медаль «За возвращение Крыма».

Сегодня Димитрий участвует в региональной программе «Время СВОих»: он не только защищал страну, но и готов делиться опытом, заниматься патриотическим воспитанием молодежи, поддерживать ветеранов и их семьи. «Эта программа помогает военнослужащим получить новые знания и навыки для успешной карьеры в мирной жизни», – подчеркнул Олег Николаев.

Напомним, в течение мая в Чувашии продолжится этап собеседований для кандидатов программы для «Время СВОих». Также по поручению главы республики ведётся сопровождение участников СВО и их семей в рамках регионального проекта «Шаг в мирную жизнь», резервируются рабочие места для ветеранов.