Из Чувашии поступила 201 заявка на Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия»

Подведены итоги заявочной кампании Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». На участие в новом сезоне свои инициативы отправили более 74 тысяч человек, из них 201 житель Чувашской Республики, что демонстрирует высокий уровень вовлечённости и стремление к развитию родного региона.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» за свою более чем 20-летнюю историю сформировал вокруг себя уникальное сообщество из миллиона неравнодушных людей, чьи идеи и инициативы способствуют социально-экономическому развитию регионов и улучшению качества жизни их жителей.

После завершения заявочной кампании конкурса проекты ждёт заочная экспертиза – она продлится до 26 мая. Каждую заявку проверяют не менее трёх экспертов, а в случае спорных ситуаций назначается дополнительная проверка работы. По итогам экспертизы отберут 300 финалистов – участников ожидает очная презентация проектов перед сообществом федеральных экспертов.

В новом сезоне организаторы подготовили для финалистов дополнительные возможности: расширенную программу наставничества, новые форматы поддержки лучших проектов и специальные образовательные модули для участников разных возрастов. Помимо всего, в 2025 году авторы лучших инициатив смогут получить грант до 1,5 млн рублей от Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Награждение победителей пройдет в рамках Международного дня Петербургского международного экономического форума.

Посмотреть запись трансляции по итогам пресс-конференции можно в официальном сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия» в ВКонтакте.