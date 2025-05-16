Энергетики под запретом

С 1 сентября 2025 года в Чувашии будет запрещена продажа безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков в зданиях образовательных, медицинских, культурных и спортивных организаций. Об этом сообщается на официальной странице Администрации Главы Чувашской Республики в сети «ВКонтакте».

Закон № 16 от 29 апреля 2025 года, принятый по инициативе Олега Николаева, запрещает реализацию таких напитков через торговые автоматы, а в магазинах и кафе — в период с 22.00 до 9.00 часов.

Подготовила Н. Игнатьева.