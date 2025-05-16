На заседании президиума Высшего экономического совета, прошедшем 12 мая, была обсуждена реализация Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии (КПСЭР) на 2025—2030 годы. Программа включает свыше 600 инвестиционных и 2350 инфраструктурных проектов.

По представленной заместителем председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрием Красновым информации, в Минэкономразвития республики поступили предложения от 15 муниципальных образований по корректировке их планов до 2030 года. Эти инициативы направлены на рассмотрение в отраслевые комиссии исполнительных органов власти при Высшем экономическом совете Чувашской Республики. Согласовано включение в пул инфраструктурных проектов 47 новых. К концу года мастер-план своего развития должен представить каждый муниципалитет. Для этого, как отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев, будут проводиться стратегические сессии для защиты этих программ и обязательно с учетом мнения жителей: «Это позволит нам вносить проекты, которые действительно необходимы людям. В настоящее время муниципалитеты активно работают над своими стратегическими документами. Наша цель — к концу года сформировать четкий план устойчивого развития республики, который станет основой для нашей успешной работы в следующем году».



Комплексная программа социально-экономического развития будет синхронизирована с республиканской адресной инвестиционной программой (РАИП), а также с государственными и муниципальными программами. Решения о включении объектов намерены принимать в отраслевых комиссиях при Высшем экономическом совете Чувашской Республики.

Заседания президиума ВЭС теперь будут проходить ежемесячно.

Источник: cap.ru.