Трудоустройство участников СВО – основная задача

Органы службы занятости республики обеспечивают комплексное сопровождение участников СВО

при трудоустройстве с прикреплением куратора. Каждому участнику СВО, желающему трудоустроиться, содействуют в поиске работы от составления резюме до трудоустройства.

В настоящее время ведется резервирование отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в том числе участников СВО. В республике 27 организаций на 92 рабочих места заключили договоры с кадровым центром «Работа России» о резервировании рабочих мест.



Особое внимание уделяется соблюдению трудовых гарантий. С этого года действуют гарантии сохранения рабочего места на период службы. Трудовой договор с такими работниками не прекращается, а лишь приостанавливается.



Минтруд Чувашии.