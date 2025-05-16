Расширен перечень получателей мер поддержки

Указом Главы республики Олега Николаева № 62 от 6 мая действующие механизмы госсубсидий будут распространены на проживающих в регионе лиц, которые выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию страны, а также вооруженных провокаций на участках границы Российской Федерации и приграничных территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, и членов их семей.



В числе мер поддержки – бесплатное двухразовое питание детей в общеобразовательных организациях, путёвки в лагеря, посещение кружков и секций, содействие данной категории лиц в поиске работы, оказание психологической и юридической помощи, возмещение части затрат на уплату процентов по ипотеке и не только.



С полным перечнем мер поддержки можно ознакомиться на сайте Минтруда Чувашии.



Источник: cap.ru.