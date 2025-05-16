Минцифры России опубликовало итоговые показатели работы регионов на платформе обратной связи (ПОС) за первый квартал 2025 года. Чувашская Республика набрала 420 баллов и закрепилась на 22 строчке списка.

За первый квартал на платформу обратной связи от жителей Чувашии поступило 14868 сообщений. В апреле жителями было направлено 7408 обращений, в пятерку острых тем вошли дороги (1244 обращения), благоустройство (1022 обращения), ЖКХ (426 обращений), транспортное обслуживание (312 обращений) и здравоохранение (276 обращений).



В целом по стране за первый квартал 2025 года было направлено свыше 1,6 миллиона обращений, это на 30 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Платформа обратной связи — единое цифровое окно, объединяющее более 158 тысяч органов власти и организаций по всей стране. ПОС была создана в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и позволяет людям сообщать о любой проблеме напрямую в выбранное ведомство на портале госуслуг, в виджетах на сайтах органов власти, а также через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

Минцифры Чувашии.