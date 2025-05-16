С начала 2025 года Отделение СФР по Чувашской Республике назначило единое пособие

19 тысячам семей на 36,3 тысячи детей, а также 800 беременным женщинам.

Выплата предоставляется будущим мамам, вставшим на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности (до 12 недель), а также одному из родителей (усыновителей или опекунов) детей в возрасте от 0 до 17 лет.



Размер единого пособия в Чувашии зависит от доходов семьи. Он составляет: для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, т.е. 8408,50 руб., 12612,75 руб. и 16817 руб. соответственно; для семей с детьми — 50, 75 или 100 % прожиточного минимума на детей в регионе, т.е. 7482,50 руб., 11223,75 руб. и 14965 руб. соответственно. Пособие на ребенка назначается на 12 месяцев, по истечении которых выплата прекращается. Чтобы продлить выплату пособия еще на год, родителям следует заново подать заявление.



С 2025 года для получения единого пособия каждый трудоспособный член семьи в расчетном периоде должен иметь доход не ниже 4-х минимальных размеров оплаты труда, в 2025 году — 89760 руб. за 12 месяцев. Это условие распространяется на все трудовые доходы, включая доходы от бизнеса и самозанятости, зарплату, пенсию, стипендию и другие. Данные требования не применяются к периодам, когда родитель не работал по объективным причинам (беременность, уход за ребенком или пожилым и др.). При комплексной оценке нуждаемости по новым правилам не учитываются государственные выплаты военным и членам их семей, компенсирующие ущерб, нанесённый жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях, а также средства, выделенные из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих.

Также в этом году вступили в силу изменения в правила назначения единого пособия: если семья уже получает единое пособие на детей, то на новорожденного ребенка Отделение СФР по Чувашской Республике назначит выплату проактивно, без заявления от родителей и без комплексной оценки нуждаемости. При этом пособие будет назначено в том же размере и на тот же срок, что и на старшего ребенка.



Если периоды назначения единого пособия на детей не совпадают, родители могут их синхронизировать, т.е. сделать одинаковым. Для этого необходимо в последний месяц периода получения пособия на любого из детей подать заявление на продление выплаты на всех детей.

Для получения пособия нужно подать заявление через «Госуслуги», обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Чувашии или в МФЦ. Отделение самостоятельно запросит необходимые для назначения пособия документы в соответствующих органах и организациях. Представить дополнительные сведения понадобится только в отдельных случаях.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.