В медцентре состоится День донора

20 мая с 8.30 до 12.00 час. в Шумерлинском ММЦ по ул. Свердлова, в Центре амбулаторной онкологической помощи, состоится День донора — в Шумерлю приедут специалисты Республиканской станции переливания крови. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила во вторник Общественная палата Шумерлинского муниципального округа первого созыва.

Муниципальная Общественная палата первого созыва действует с апреля 2025 года. Этот институт призван быть выразителем интересов населения перед органами местного самоуправления и лицами, наделенными властными полномочиями, и уже есть первые реальные дела во благо шумерлинцев.

Владимир Яшнов, заместитель председателя Общественной палаты Шумерлинского муниципального округа первого созыва:

«В апреле один из членов Общественной палаты, получив пожелания от ряда граждан, обратился к главному врачу Шумерлинского межтерриториального медицинского центра Владимиру Кутину по поводу проблем со сдачей крови донорами города Шумерли и района, так как несколько последних лет в Шумерлю не приезжали и не осуществляли забор крови специалисты Республиканской станции переливания крови. Владимир Валерьевич сразу активно включился в работу по разрешению данной проблемы. Он составил официальное письмо, сам неоднократно лично встречался с руководством Республиканской станции переливания крови (г. Чебоксары). Благодаря этим стараниям достигнут положительный результат. Руководитель крупнейшего медицинского учреждения округа сумел разрешить волнующий многих вопрос, что может быть положительным примером для других наших руководителей, которые тоже могли бы, в пределах своих полномочий, разрешать проблемные вопросы, поставленные местным населением».

Общественники-активисты надеются, что шумерлинцы поддержат важную акцию и примут участие в Дне донора. Стать донором может практически любой здоровый человек, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству, а его вес больше 50 кг. Постоянными противопоказаниями к донорству являются наличие инфекционных и паразитарных болезней, онкологических заболеваний, болезни крови, ЦНС, полное отсутствие слуха, речи или зрения, психические расстройства и расстройства поведения, ряд заболеваний органов дыхания, пищеварения, мочеполовой и эндокринной систем, соединительной ткани. К временным относятся косметические процедуры с нарушение кожного покрова, ангина, грипп, ОРВИ, период беременности и лактации, прививки, прием лекарственных препаратов и алкоголя, низкий уровень гемоглобина в крови и др.

При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Подготовила Н. Игнатьева.

С полной информацией можно ознакомиться в разделе «Донорство» категории «Здоровье» на портале госуслуг.