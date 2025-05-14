Члены Экспертного клуба Чувашии прокомментировали новость о проведении чемпионата и первенства по национальному виду единоборств «кӗрешӳ».

В Чебоксарах на стадионе «Волга» прошли официальные соревнования по чувашской национальной борьбе кӗрешӳ – чемпионат и первенство Чувашской Республики.

В соревнованиях принимают участие более 250 сильнейших спортсменов Чувашии, лучшие представители своих муниципалитетов. По итогам чемпионата Чувашии будут определены победители и призеры в 27 весовых категориях среди сильнейших борцов республики.

Из лучших и сильнейших спортсменов будет сформирована сборная команда республики. Кроме того, они получат возможность представлять Чувашию и Россию на международных соревнованиях по кӗрешӳ, которые пройдут в рамках II Всемирных игр национальных видов единоборств.

Члены Экспертного клуба Чувашии прокомментировали данную новость и отметили важность поддержки национальных видов спорта.

Афанасьев Станислав Николаевич, член Общественной палаты Чувашской Республики, руководитель исполкома регионального отделения Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в Чувашской Республике:

В Чебоксарах прошли чемпионат и первенство Чувашской Республики по чувашской национальной борьбе «кӗрешӳ». Глава Чувашской Республики Олег Николаев, выступая на открытии соревнований, отметил, что чувашская национальная борьба – это часть уникальной спортивной культуры и важный элемент сохранения национальной идентичности чувашей, наряду с языком и культурой. Национальная борьба «кӗрешӳ» имеет многовековую историю, которая изначально развивалась как самостоятельное боевое искусство для военных целей.

Сегодня занятия «кӗрешӳ» помогают развивать силу, ловкость и выносливость. Чувашия уверенно продвигает «керешу» на международный уровень, сохраняя традиции и укрепляя спортивный дух. Соревнования по «кӗрешӳ» являются также обязательными в ряде национальных чувашских праздников.

Таким образом, «кӗрешӳ» не только сохраняет национальные традиции, но и способствует развитию спортивного мира, а также является важным элементом культурного наследия чувашского народа.

Корсунский Борис Эдуардович, член Общественной палаты Чувашской Республики:

Сохранение и поддержка национальных видов спорта, таких как чувашская борьба кӗрешӳ, играют ключевую роль в укреплении культурной идентичности и традиций народа. Проведение чемпионата и первенства Чувашской Республики по кӗрешӳ не только способствует популяризации этого уникального вида борьбы, но и объединяет людей, передает молодому поколению важные ценности, такие как уважение к традициям, дух соперничества и командной работы.

Национальные виды спорта являются важным элементом культурного наследия, они помогают сохранять историю и обычаи народа, а также способствуют развитию физической культуры и здоровья. Соревнования по кӗрешӳ создают платформу для выявления талантливых спортсменов, их дальнейшего роста и развития, а также вдохновляют молодежь заниматься спортом и гордиться своей культурой.

Кобыскан Александр Степанович, Старший научный сотрудник центра социокультурного анализа Института стратегических исследований ГБНУ «Академия наук Республики Башкортостан»:

Проведение чемпионата Чувашской Республики по кӗрешӳ — это яркий пример того, как традиционные виды спорта связывают прошлое и настоящее, укрепляя этнокультурную идентичность. Кӗрешӳ, как и многие национальные единоборства, выполняет роль не только физической практики, но и символического кода, через который транслируются ценности, история и коллективная память чувашского народа. В условиях полиэтничного состава Чувашии подобные мероприятия подчеркивают право каждого народа на сохранение своей уникальности, одновременно демонстрируя, что многообразие культур не противоречит идее единства, а, напротив, обогащает общество.