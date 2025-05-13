Четыре художника из Чувашии представляют республику на фестивале «ФормАРТ» 

Подведены итоги заявочной кампании фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». В 2025 году поступило более 300 заявок от молодых художников из Приволжского федерального округа и шести других регионов России. Фестиваль проходит уже в шестой. Участники подготовили эскизы граффити по четырём темам: «Образ Победы», «Герои нашего времени», «Героическое прошлое в искусстве» и «Поколение победителей». Чувашскую Республику представляют четыре художницы.

В этом году введена специальная номинация — «Стены смыслов». В ней участвуют жители со всей России. Они создавали эскизы на темы, связанные с историей и будущим города Кирова: «Киров – столица рассветов», «Киров – 650», «Хлынов – Вятка – Киров», «Молодежь – городу», «Связь поколений», «Мой герой» и «#МыВместе». Подано не менее 70 заявок, в том числе от представителей Ставропольского края, Владимирской, Томской, Смоленской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Результаты отборочного этапа объявят после 20 мая. Видео- и фотоотчеты о создании работ на городских объектах можно будет увидеть на сайте проекта formartpfo.ru. Победителей назовут на торжественной церемонии подведения итогов, которая пройдёт в августе 2025 года в Кирове. Призеры в основных номинациях получат гранты — от 100 до 200 тысяч рублей — для дальнейшего творческого развития.



Напомним, в 2024 году Ксения Кокель наряду с другими молодыми художниками Приволжского федерального округа участвовала в фестивале уличного искусства. Ее работа под названием «Мой дом — моя крепость» красуется на фасаде одной из многоэтажек по улице Хевешская в Чебоксарах. Ксения изобразила девушку в национальном чувашском наряде, которая держит в руках три солнца, олицетворяющие единство поколений. В результате народного и экспертного голосования мурал уроженки Чувашии занял 2 место в конкурсе. А Ксения Кокель получила грант размером в 150 тысяч рублей с возможностью направить эти средства на своё творческое развитие.