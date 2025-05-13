Объявлен конкурс на лучшее озеленение и благоустройство

Минстрой Чувашии приглашает принять участие в конкурсе, призовой фонд которого увеличен почти вдвое и достиг 736 тысяч рублей.

Конкурс охватывает широкий спектр проектов: от озеленения социальных учреждений и создания ярких цветников до благоустройства улиц частного сектора и придомовых территорий многоквартирных домов, а также ландшафтного дизайна.

Победителям конкурса полагается денежная награда: за первое место — 73,6 тыс. рублей, за второе место — 44,2 тыс. рублей, за третье место — 29,4 тыс. рублей.

Конкурсные материалы принимаются в рабочую комиссию Минстроя Чувашии до 10 августа по адресу: г. Чебоксары, Президентский б-р, д. 17, 3 этаж, кабинет 326. Справки по телефону +7 (8352) 56-53-99.

Победители будут определены в сентябре.